Миру грозит новая пандемия: «COVID покажется цветочками»

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Гинцбург: миру грозит новая пандемия, COVID покажется цветочками

Фото, видео: Mark Schiefelbein/ТАСС; 5-tv.ru

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Ее переносчиками могут стать домашние животные!

Человечеству грозит новая, смертельно опасная пандемия. Ее переносчиками могут стать домашние животные. В Европе и США вспыхнула эпидемия птичьего гриппа, которым болеют кошки.

Ученые опасаются, что в их организме вирус мутирует и сможет передаваться людям. А это, в свою очередь, приведет к невиданным ранее последствиям.

«При той высокой летальности, которую демонстрирует этот вирус передается воздушно-капельным путем, можно понять, что та пандемия COVID-19, которую мы до сих пор переживаем, покажется совсем цветочками по сравнению с тем, что может быть», — сказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По мнению вирусологов, действовать нужно на опережение. Ведущие лаборатории уже сейчас должны начать разработку вакцины. Это позволит — при необходимости — быстро наладить ее массовое производство и сформировать коллективный иммунитет.

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