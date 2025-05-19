Ни в коем случае! Почему нельзя запивать лекарства грейпфрутовым соком

Смешивание этого напитка с рядом препаратов может обернуться негативными последствиями для здоровья.

Потеря сознания и другие неожиданные побочные эффекты могут возникнуть, если запивать лекарства грейпфрутовым соком. Об этом изданию Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашук.

Запитые этим напитком препараты могут привести к сонливости, нарушениям координации, снижению артериального давления, головокружению и даже к обмороку. По словам врача, соединение этого напитка и целого ряда препаратов оказывает негативное воздействие на организм человека.

«Грейпфрут содержит фуранокумарины — соединения, которые блокируют работу фермента CYP3A4, отвечающего за метаболизм (переработку) лекарств», — объяснила эксперт.

Из-за этого расщепление медикаментов происходит неправильно, они накапливаются в крови в большей концентрации, чем это необходимо, уверена Кашук.

Также данный сок влияет на транспортные белки в кишечнике, которые отвечают за всасывание веществ. Поэтому в организме оказывается больше активной части пербората, чем было назначено доктором. К тому же это оказывает негативное влияние на состояние печени, заметила гастроэнтеролог.

Такие последствия дают не все лекарства, а отдельные виды, которые взаимодействуют с ферментом CYP3A4. К ним относятся: некоторые статины, препараты от давления, иммуносупрессанты, средства от аритмии и тревожности, снотворные. Однако специалист рекомендовала не рисковать и не сочетать любые медикаменты с грейпфрутовым соком. Лучше всего запивать водой.

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