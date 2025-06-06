Григоренко заявил о доступе более 90% населения России к связи 4G

Более 90% жителей России пользуются мобильной связью четвертого поколения, но для развития цифровых технологий стране требуется внедрение пятого поколения. Об этом 6 июня сообщил Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства и руководитель аппарата правительства Российской Федерации.

«При нашей географии и не сильной плотности населения на квадратный километр — это очень хороший показатель. Огромный запрос у общества на стабильный и быстрый интернет. Для этого, безусловно, нужно переходить от LTE к 5G», — отметил Григоренко на Глобальном цифровом форуме в Нижнем Новгороде.

Он обратил внимание на то, что для современных технологий, таких как беспилотный транспорт, необходимы высокоскоростные каналы передачи данных и надежная связь, которые могут быть обеспечены только стандартом 5G.

В среду, 4 апреля, стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассматривает возможность проведения аукциона на право использования частот 5G во второй половине 2025 года.

Отмечается, что частоты 3,4–3,8 ГГц, которые являются оптимальными для связистов, уже заняты средствами связи других организаций, в том числе силовых структур. Кроме того, использование 5G в более высоких диапазонах не позволяет обеспечить широкое покрытие населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назвал новые национальные проекты инструментами формирования будущего России.