В Москве стартовала костюмированная сап-регата

Масштабная костюмированная сап-регата проходит в Москве. За самыми интересными участниками водной прогулки наблюдает 5-tv.ru.

Пловцы стартовали по плану с пляжа № 3 в Серебряном бору. Участникам предстоит преодолеть около пяти километров по руслу Москвы-реки.

Организаторы заплыва обещали выдать призы в пяти номинациях: лучший мужской, женский, детский, командный и самый оригинальный наряд для питомцев. И тут было кого награждать. На сапбордах появились волшебные принцессы и колдуньи, хоккеисты, инопланетная певица Плавалагуна из фильма «Пятый элемент» вместе с собачкой, Дедпул, чуть ли не полный состав персонажей советской комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (они ехали на двух сапах, сцепленных импровизированным столом с фруктами — как в знаменитой сцене из фильма. — Прим. ред.) и даже… башня Кремля.

Костюмированная сап-регата проходит в Москве не впервые. В прошлом году в заплыве принимали участия более 600 человек.

Ранее сообщалось, что в этом году в мероприятии будет задействовано рекордное количество участников — около 1000 человек. Об этом писал 5-tv.ru. Стать частью заплыва могли все желающие по предварительной регистрации.