Мединский: Киев отказался принимать тела в Троицкую родительскую субботу

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Это день, когда принято молиться за всех умерших.

Мединский отметил отказ Киева принять тела погибших солдат в Троицкую субботу

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Украинская власть заявила отказалась принимать погибших украинских боевиков в Троицкую родительскую субботу, когда принято молиться за всех умерших. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram-канале.

«День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих. Именно сегодня, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять своих павших», — написал он.

Он добавил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), как и другие, должны быть похоронены по-человечески, в соответствии с нормами христианской морали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев срывает договоренности по передаче тел погибших боевиков ВСУ. Российская сторона в обозначенные сроки подготовилась к выполнению договоренностей и уже находится на границе с Украиной. Однако Киев внезапно продемонстрировал неготовность и нежелание выполнить в обмен.

Киев не хочет забирать тела украинских боевиков. В 2023 году украинские власти объявили о выплатах за каждого умершего в размере 257 тысяч долларов. Шесть тысяч мертвых тел, о передаче которых станет известно народу, могут создать киевскому режиму большие проблемы.

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