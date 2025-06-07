Запрет на съемки, Кадышева и стриптиз: что будет на свадьбе Ксении Бородиной

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Ксения Бородина: на моей свадьбе не будет Кадышевой из-за ее дорогого райдера

Запрет на съемки, Кадышева и стриптиз: что будет на свадьбе Ксении Бородиной?

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Телеведущая вышла замуж за Николая Сердюкова 3 июня.

На свадьбе телеведущей Ксении Бородиной с бизнесменом Николаем Сердюковым будет стриптиз, но не будет Надежды Кадышевой. О подробностях праздника в честь новой семьи блогер поделилась в шоу «Кстати», которое выходит на «VK Видео».

«Честно могу сказать, я очень хотела Кадышеву. Но она нет слов какая дорогая», — рассказала Бородина.

Телеведущая добавила, что выступать будет огромное количество перспективных и талантливых артистов, имена которых остались в тайне. Но гвоздем обширной программы, которую планирует провести Ксения, станет праздничный торт со стриптизершей. Однако пока непонятно, пошутила ли телеведущая или действительно решилась на такую смелую идею.

По словам Бородиной, она хочет, чтоб гости не делали контент. Телеведущая отметила, что для съемки фото и видео будут наняты специально обученные люди. По ее словам, они не планирует заклеивать камеры или отбирать у присутствующих телефоны. Но в приглашении молодожены попросили гостей не снимать праздник, а наслаждаться моментом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пара зарегистрировала отношения 3 июня 2025 года.

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