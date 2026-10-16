«Не было помутнения»: почему солистка «Города 312» отказалась на своей свадьбе от алкоголя

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 43 0

На церемонии бракосочетания, которая прошла недавно, плакали все.

Фото, видео: © РИА Новости/ Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Солистка «Города 312» Диана Макарова отказалась от алкоголя на своей свадьбе

На свадьбе солистки группы «Город 312» Дианы Макаровой практически не было алкоголя. Сама певица также решила не пить в этот знаменательный день. Об этом артистка и ее коллега по коллективу Дмитрий Притула сообщили на гала-ужине премии «Виктория» в беседе с 5-tv.ru.

Диана уточнила, что на свадьбе было только вино — и то по просьбе гостей. При этом участники группы уже много лет не употребляют алкоголь.

«Я на свадьбе не пила, конечно. Было у нас только вино по прошению. Ребята не пьют уже очень много лет. У них вообще трезвый стол был», — рассказала певица.

Дмитрий объяснил свой трезвый образ жизни религией.

«Мы-то еще христиане, поэтому не пьем. Вы вспомните, когда были детьми, не надо было допингов, как мы радовались всему! А почему, когда люди становятся взрослыми, им надо чем-то себя это (стимулировать. — Прим. ред.)?» — сказал артист.

При этом Диана призналась, что поначалу переживала, не будет ли ей скучно на собственной свадьбе без алкоголя. Однако в итоге осталась довольна своим решением.

«Я так счастлива, что я не пила, и что не было помутнения вот этого. Хотя я могу выпить что-то, но да, вообще ничего не пила, и было круто», — поделилась Макарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диана Макарова вышла замуж за Ивана Радькова. Певица рассказала, что долго не показывала избранника публике, поскольку они вместе решили не торопиться с раскрытием отношений и серьезно подошли к созданию семьи.

С будущим супругом Макарову познакомил клавишник группы Дмитрий Притула в церкви. По словам артистки, первая встреча произошла два с половиной года назад, а в отношениях супруги 11 месяцев.

Макарова также призналась, что свадьба стала очень эмоциональным событием. По словам певицы, во время торжества плакали молодожены и гости, в том числе Притула.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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