«Не было помутнения»: почему солистка «Города 312» отказалась на своей свадьбе от алкоголя

Солистка «Города 312» Диана Макарова отказалась от алкоголя на своей свадьбе

На свадьбе солистки группы «Город 312» Дианы Макаровой практически не было алкоголя. Сама певица также решила не пить в этот знаменательный день. Об этом артистка и ее коллега по коллективу Дмитрий Притула сообщили на гала-ужине премии «Виктория» в беседе с 5-tv.ru.

Диана уточнила, что на свадьбе было только вино — и то по просьбе гостей. При этом участники группы уже много лет не употребляют алкоголь.

«Я на свадьбе не пила, конечно. Было у нас только вино по прошению. Ребята не пьют уже очень много лет. У них вообще трезвый стол был», — рассказала певица.

Дмитрий объяснил свой трезвый образ жизни религией.

«Мы-то еще христиане, поэтому не пьем. Вы вспомните, когда были детьми, не надо было допингов, как мы радовались всему! А почему, когда люди становятся взрослыми, им надо чем-то себя это (стимулировать. — Прим. ред.)?» — сказал артист.

При этом Диана призналась, что поначалу переживала, не будет ли ей скучно на собственной свадьбе без алкоголя. Однако в итоге осталась довольна своим решением.

«Я так счастлива, что я не пила, и что не было помутнения вот этого. Хотя я могу выпить что-то, но да, вообще ничего не пила, и было круто», — поделилась Макарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диана Макарова вышла замуж за Ивана Радькова. Певица рассказала, что долго не показывала избранника публике, поскольку они вместе решили не торопиться с раскрытием отношений и серьезно подошли к созданию семьи.

С будущим супругом Макарову познакомил клавишник группы Дмитрий Притула в церкви. По словам артистки, первая встреча произошла два с половиной года назад, а в отношениях супруги 11 месяцев.

Макарова также призналась, что свадьба стала очень эмоциональным событием. По словам певицы, во время торжества плакали молодожены и гости, в том числе Притула.

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