Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина

Ушла из жизни бывший главный режиссер «Цирк Никулина на Цветном бульваре» Оксана Дружинина. Об этом стало известно из сообщения генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного, которое он написал в своем Telegram-канале.

Причина смерти Дружининой пока не названа. Других подробностей трагедии также не приводится. Ей был 51 год.

С 2016 по 2020 годы Оксана занимала должность главного режиссера цирка. Во время ее руководства создавались программа «Шоу «Все будет хорошо!» и развлекательная программа «Цирк со звездами!».

Родилась Дружинина в Саратове. В театрально-цирковую студию она поступила еще, будучи школьницей. В девятом классе она осознала, что цирковой артисткой становиться желания у нее нет, поэтому задумалась о режиссерском направлении. Для профессионального взгляда Оксана решила поступить на актерский факультет. Она занималась с главным режиссером Саратовского цирка Александром Закировым, поступила на эстрадное отделение в училище культуры.

Спустя год она узнала, что в Государственном институте театрального искусства (ГИТИСе) существует специальный курс «режиссура цирка». Тогда Дружинина поступила на дневное отделение, а когда оканчивала вуз, уже полтора года работала в Цирке Никулина. Туда ассистенткой ее взял заслуженный деятель искусств РФ, цирковой режиссер и хореограф Валентин Гнеушев.

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