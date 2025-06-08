Украина развязала «грязную войну» — признают даже в Вашингтоне. Странно, конечно, что американцы подбирают такие мягкие термины.

По этой логике и атака на башни-близнецы тоже лишь частный случай «грязной войны», а не вопиющий акт терроризма. Но так же не писали про 11 сентября?

А про нас пишут. Автор очевидно комплиментарен к Киеву и даже хвастается: ему доверяют на Украине и поделились информацией, якобы готовятся атаки на российские и не только российские корабли на Тихом океане. Интересно, он реально это знает и готов быть сообщником, или это вброс, пустое бахвальство, и американская пресса работает на Украину в информационной войне? Мы наступаем на поле боя, они в медиапространстве. Хотя вот в CNN тоже теракты называют «дерзкими атаками». Ну хорошо, запомним.

Внешняя политика Киева отличается своей глупостью и прямолинейностью. Понятно, что диверсионные действия усилились из-за нового раунда прямых переговоров в Стамбуле. Опять же понятно, что такими выходками Киев пытается показать, что у него есть методы воздействия на Москву, и склонить к принятию их позиции.

Но Киев такими методами добивается не мира, а лишь передышки на 60 или хотя бы на 30 дней. Чтобы подлатать дыры в обороне и укрепить войска. Москва это все прекрасно понимает и реагирует соответствующе.

«Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?» — заявил президент России Владимир Путин.

Это важный момент: президент открыто обсудил итоги стамбульских переговоров и варианты дальнейших шагов. Свое мнение высказал глава российской делегации, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, глава МИД. И все это публично. Конечно, это сделано специально, чтобы не было ни малейшего шанса у Киева или его западных спонсоров окружать этот процесс конспирологией, что, мол, теракты имеют какой-то эффект. Не имеют. И не будут иметь. Вот смысл этого «опубличивания».