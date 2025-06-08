Путин подписал закон об упрощении доступа к материнскому капиталу

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Сроки рассмотрения заявлений на распоряжение выделенными денежными средствами сократятся.

Путин подписал закон об упрощении доступа к материнскому капиталу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Закон, упрощающий доступ к материнскому капиталу и ускоряющий его выплаты при помощи цифровой платформы, подписал президент России Владимир Путин. Этот документ появился в доступе на официальном сайте опубликования правовых актов.

Документ, как уточняется в источнике, разработали для перехода к системе «Социального казначейства», делающей процесс предоставления соцподдержки автоматизированным и помогающей проводить учет людей, которые могут получить маткапитал. Теперь получение выплат станет быстрее и проще.

Помимо этого, по закону предусматривается сокращение сроков рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом. От дня рождения ребенка и переданной информации об этом в Госуслугах до приобретения сертификата должно пройти пять дней. Кроме того, время взаимодействия между ведомствами в контексте оформления выплат уменьшится. Исходя из документа, оно будет равно 48 часам.

Благодаря закону возникнет автоматический переход права на маткапитал. В случае смерти или лишении родительских прав средства автоматически отойдут к детям или второму родителю.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о том, что было бы правильно, если бы материнский семейный капитал выплачивался не только на первого и второго ребенка, но и на каждого последующего.

Ранее 5-tv.ru писал, на какие нацпроекты выделят дополнительные средства.

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