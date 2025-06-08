Рефрижератор с телами солдат ВСУ открыли для журналистов. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

«Все они опознаны, все они в форме, но Киев пока отказывается их возвращать», — поделилась Александра.

Журналисты вынуждены работать на месте в респираторах из-за запаха. У рефрижератора — также зарубежные корреспонденты, которые прибыли показать миру настоящее лицо киевского режима.

Российская сторона готова выполнить все договоренности с Украиной в контексте обмена военнопленными и передачи тел. Об этом ранее сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

Репатриационные поезда с телами солдат ВСУ начинают движение сегодня. Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел состоится. по словам Зорина, есть поступающие сигналы о том, что передача тел будет перенесена на следующую неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что боевики ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили.