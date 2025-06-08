Пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Беспилотники (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды атаковали коммерческий объект в селе Никольское Белгородской области, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения „Орлан“, которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским лицам», — написал Гладков.

Троим мужчинам помощь оказали на месте, они отказались от госпитализации. Еще двое проходят обследование в городской больнице Белгорода.

В результате взрывов загорелся легковой автомобиль, осколки повредили еще четыре машины. Кроме того, пострадали кровля, фасад и окна здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили четыре беспилотника, направлявшихся к Москве. На местах падения фрагментов уничтоженных дронов работают экстренные службы.

В свою очередь, Министерство обороны России в официальном Telegram-канале объявило, что в ночь с 20:00 до 23:00 по московскому времени ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа.