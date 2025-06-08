Четыре летевших на Москву беспилотника ВСУ ликвидированы силами ПВО РФ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Собянин: четыре летевших на Москву беспилотника ВСУ ликвидированы

Собянин беспилотники

Фото: www.globallookpress.com/Yi LanÂ·asayage

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Обломки дронов упали в районах столицы и области.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшиеся к Москве. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Сообщения от главы города были опубликованы в 03:47, 04:19, 04:30 и 05:59 по московскому времени. Согласно им, три дрона, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ), летели к Москве, но были сбиты, а еще один назван атаковавшим Московский регион. На местах падения обломков ликвидированных дронов работают сотрудники экстренных служб.

В свою очередь российское оборонное ведомство в публикации на официальном Telegram-канале заявило, что минувшей ночью, точнее, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотника самолетного типа. 27 из них пролетали над территорией Курской области и пять — над Орловской.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео атаки ВСУ на белгородский суд — в момент удара в здании был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дроны ударили по зданию в момент, когда он осматривал последствия от первой атаки.

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