Отбирали телефоны и грозили увольнением: как прошла свадьба Насти Ивлеевой

Торжество проходило в элитном гостиничном комплексе Ялты.

К персоналу, который обслуживал свадьбу блогера Насти Ивлеевой и телеведущего Филиппа Бегака, применялись угрозы. В частности, у сотрудников отобрали телефоны. Об этом со ссылкой на источник пишет Super.ru.

По информации издания, торжество прошло в полной секретности в элитном гостиничном комплексе в Ялте. На закрытое мероприятие были приглашены только близкие друзья и родные молодоженов, поэтому накануне свадьбы у персонала забрали телефоны, а также их действия отслеживали по камерам видеонаблюдения. В случае утечки информации провинившихся бы ждали штрафы и наказания, вплоть до увольнения.

Как передает издание, супруги полностью сняли комплекс для себя и своих гостей на шесть дней. Стоимость этой траты оценивается в четыре миллиона рублей. Празднование и сейчас продолжается: молодожены отдыхают в коттеджах, ходят в баню и купаются в бассейне.

Официально Филипп и Настя заключили брак в декабре 2024 года в Мурманске. Для обоих нынешняя свадьба не первая. Телеведущей женат уже в третий раз, у него есть дочь Василиса. Ивлеева была замужем за рэпером Элджейем. Они поженились осенью 2019 года, однако развелись в 2021 году. Причиной расставания была названа неготовность обоих партнеров к семейной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свекровь Ивлеевой не позвали на свадьбу. Бегак не торопит знакомить мать с женой.