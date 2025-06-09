«Приходится выбирать»: Рита Дакота не может родить из-за неудачной операции

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Певица Рита Дакота отложила планы на второго ребенка из-за пластики лица

«Приходится выбирать»: Рита Дакота не может родить из-за неудачной операции

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда мучается от хирургической ошибки.

Певица Рита Дакота призналась, что ее мечтам о рождении второго ребенка не суждено сбыться, поскольку она пережила некачественную пластику лица. Об этом звезда рассказала в соцсети подписчикам.

По ее словам, супруг, бизнесмен Федор Белогай, поддерживает ее мечты об еще одном наследнике, однако планы нужно отложить. В сторис своего блога 35-летняя артистка отметила, что снова становиться мамой прямо сейчас не готова, так как перед этим необходимо исправить ситуацию после пережитой пластической операции. Иначе, как заявила Рита, ей нужно будет не менее двух лет представать на публике в солнцезащитных очках, чтобы скрывать дефект.

«Самое тупое, что мне приходится выбирать: заводить сейчас второго ребенка, которого и так хотим с мужем, или откладывать беременность, чтобы исправлять эти косяки с глазами, и только потом беременеть. Просто моя боль», — пояснила исполнительница.

К хирургическому вмешательству для омоложения певица прибегла примерно год назад. После процедуры под одним из глаз появился мешочек, который заметен при улыбке. Хирург рассказывал звезде, что недуг со временем пропадет, но это оказалось неправдой. Теперь исправлять дефект придется, ложась под нож вновь.

Ранее 5-tv.ru писал, как Рита Дакота экспериментирует с внешностью.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:56
Редкое зрелище: «Клубничная Луна» украсит небо в июне
2:35
«Полностью доверился Тимуру»: Рудковская не догадывалась о пластике Плющенко
2:10
Целовались на балконе: раскрыта личность нового парня Билли Айлиш
1:45
«Плакать начинаю»: заболела любимая собака Ольги Бузовой
1:19
«Приходится выбирать»: Рита Дакота не может родить из-за неудачной операции
0:52
Опубликованы кадры захода ВС России в Днепропетровскую область

Сейчас читают

Конфликт на грани? Блокировка обмена тел грозит суперэскалацией конфликта
«И любовь, и страдания»: Федункив объяснила новую волну популярности Кадышевой
«Киски любят ваши песни?» — SHAMAN ответил на провокационный вопрос
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025