«Приходится выбирать»: Рита Дакота не может родить из-за неудачной операции

Звезда мучается от хирургической ошибки.

Певица Рита Дакота призналась, что ее мечтам о рождении второго ребенка не суждено сбыться, поскольку она пережила некачественную пластику лица. Об этом звезда рассказала в соцсети подписчикам.

По ее словам, супруг, бизнесмен Федор Белогай, поддерживает ее мечты об еще одном наследнике, однако планы нужно отложить. В сторис своего блога 35-летняя артистка отметила, что снова становиться мамой прямо сейчас не готова, так как перед этим необходимо исправить ситуацию после пережитой пластической операции. Иначе, как заявила Рита, ей нужно будет не менее двух лет представать на публике в солнцезащитных очках, чтобы скрывать дефект.

«Самое тупое, что мне приходится выбирать: заводить сейчас второго ребенка, которого и так хотим с мужем, или откладывать беременность, чтобы исправлять эти косяки с глазами, и только потом беременеть. Просто моя боль», — пояснила исполнительница.

К хирургическому вмешательству для омоложения певица прибегла примерно год назад. После процедуры под одним из глаз появился мешочек, который заметен при улыбке. Хирург рассказывал звезде, что недуг со временем пропадет, но это оказалось неправдой. Теперь исправлять дефект придется, ложась под нож вновь.

Ранее 5-tv.ru писал, как Рита Дакота экспериментирует с внешностью.