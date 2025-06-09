«Полностью доверился Тимуру»: Рудковская не догадывалась о пластике Плющенко

После операции спортсмен не выходил на связь несколько дней.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что не знала о намерении ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко, сделать блефаропластику. Этим она поделилась в беседе с Radio Monte Carlo Golf Cup.

По ее словам, преображение мужа для нее оказалось внезапным. Узнала знаменитость о переменах во внешности спортсмена лишь после своего возвращения из деловой поездки в Баку.

Решение «омолодиться» при помощи пластической хирургии, как заметила Рудковская, ее муж принял самостоятельно. Со своей любимой Плющенко до этого не советовался. Однако до операции Евгений планировал лечь под нож хирурга Тимура Хайдарова, чтобы убрать мешки под глазами, о чем рассказывал избраннице.

Собеседница отметила, что на проблемах под глазами Хайдаров решил не останавливаться и предложил пациенту блефаропластику — операцию, корректирующую веки и окружающую их ткань для улучшения внешнего вида глаз.

«Ты все время катаешь королей, а будешь принцев катать! Давай сделаем еще блефаропластику. Будешь такой же, только на десять лет моложе», — так он сказал, когда уговаривал Плющенко, со слов Яны.

Заставил понервничать супруг Рудковскую не результатами пластики, их еще нет, а тем, что после нее два дня не звонил.

«Он полностью доверился Тимуру. А результат конечный, конечно же, ждем — будет ли он выглядеть на десять лет моложе», — заключила продюсер.

К знаменитому Хайдарову Яна и сама обращалась для коррекции фигуры. Семейная пара считает, что звезды не должны лгать об отсутствии операций и всегда признаваться в случае, если ложатся под нож для обретения новой молодости.

Ранее, писал 5-tv.ru, звездный хирург Тимур Хайдаров сделал пластическую операцию Евгению Плющенко.