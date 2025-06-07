Звездный хирург Тимур Хайдаров сделал пластическую операцию Евгению Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко лег под нож пластического хирурга. Да не простого, а самого известного среди звезд отечественного шоу-бизнеса. Тимур Хайдаров, обновивший облик народного артиста РФ Филиппа Киркорова и судившийся с певицей Анастасией Сланевской (Слава) из-за неудачной маммопластики, взялся за заслуженного мастера спорта России.

В своем блоге Плющенко опубликовал видеоролик, в котором в обнимку с Хайдаровым рассказал, насколько доволен результатом. Такой же появился и на странице врача.

Судя по характерным послеоперационным следам и натянутой коже, недавно он перенес подтяжку век. Точной информации о характере вмешательства доктор и пациент не раскрыли, но более открытый взгляд фигуриста говорит сам за себя.

Результат омоложения Евгения Плющенко. Фото: Instagram*/plushenkoofficial

Как отметил 42-летний Плющенко, Хайдаров немного «поколдовал» над его внешностью. Хирург в свою очередь отметил, что старался сохранить харизму спортсмена и его индивидуальность.

«Даже выдающиеся спортсмены нашей страны, люди, ставшие символом успеха и мастерства, прибегают к пластической хирургии. Можно быть многократным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, но возрастные изменения, особенно в области лица, не щадят никого», — написал звездный доктор.

Хайдаров подчеркнул, что на видео — «ранний результат» вмешательства. Это значит, что со временем следы станут менее заметными, а натянутая кожа «встанет на место». Так что окончательный эффект «колдовства» можно будет оценить лишь спустя некоторое время.

Ранее 5-tv.ru выяснял, есть ли связь между работой Тимура Хайдарова и недавней госпитализацией Филиппа Киркорова. Артист оказался в больнице, по слухам, причиной может быть некроз — возможно ли, что это последствия операций?

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