«Ничего уже не могу ей дать»»: Толкалина раскаялась перед дочерью

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 63 0

Актриса Толкалина чувствует вину перед дочерью Марией за детство без матери

«Ничего уже не могу ей дать»»: Толкалина раскаялась перед дочерью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Звездная наследница выскочила замуж в 18 лет.

Актриса Любовь Толкалина чувствует вину перед дочерью Марией от режиссера Егора Кончаловского. Об этом она рассказала в интервью Ирине Муромцевой.

Пока звезда активно снималась в фильмах и погружалась в мир шоу-бизнеса, ее внимание и время уходили на реализацию профессиональных амбиций. Хотя она всегда старалась обеспечивать прекрасную жизнь своей дочери, юная Мария росла без должного родительского внимания и поддержки. Любовь всегда понимала это, но сейчас, когда дочь уже совсем взрослая, сожаление чувствуется сильнее.

«Я ничего уже не могу ей дать. Я ей дала, как мне кажется, вот эту способность и понимание, что рассчитывать ты можешь только на себя», — поделилась Толкалина.

Погружаясь в воспоминания, Толкалина также рассказала о непростом подростковом периоде Марии. Она поведала, что девочка очень сложно преодолевала становление личности и была не самым послушным ребенком.

«Маша довольно сложно пережила период взросления. Это реально была тяжело. В один прекрасный день ты просыпаешься — и все, жизнь перестала быть прежней. Вот так вот она отрубила», — рассказала Толкалина.

Мария Кончаловская вышла замуж за Никиту Кузина в 18 лет. Звездная родительница была в шоке от такого решения, но препятствовать не стала, ведь самым главным для нее является счастье дочери. Избранник Маши Толкалиной пришелся по душе. Она охарактеризовала его как самостоятельного, осознанного и серьезного человека. Пара состоит в браке уже шесть лет. Любовь также отметила, что у них очень насыщенная и интересная жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Рита Дакота не может родить из-за неудачной операции.

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