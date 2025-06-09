Мазутное пятно растянулось на 50 километров по Енисею

Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за разлива дизельного топлива.

Экологическая катастрофа в Красноярском крае. На Енисее на мель сел теплоход. У него поврежден бак. В реку вылилось 30 тонн дизельного топлива. Мазутное пятно растянулось на 50 километров. Оно угрожает местной флоре и фауне. Сейчас на месте устанавливают заграждения. Роспотребнадзор проверяет качество питьевой воды, которая поставляется жителям ближайших поселков. Известно, что экипаж судна не пострадал.