Мазутное пятно растянулось на 50 километров по Енисею

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Севший на мель теплоход на Енисее стал причиной экологической катастрофы

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за разлива дизельного топлива.

Экологическая катастрофа в Красноярском крае. На Енисее на мель сел теплоход. У него поврежден бак. В реку вылилось 30 тонн дизельного топлива. Мазутное пятно растянулось на 50 километров. Оно угрожает местной флоре и фауне. Сейчас на месте устанавливают заграждения. Роспотребнадзор проверяет качество питьевой воды, которая поставляется жителям ближайших поселков. Известно, что экипаж судна не пострадал.

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