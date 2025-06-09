Колокольцев назвал важнейшие задачи для выпускников вузов системы МВД

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Глава МВД Колокольцев назвал особой ответственностью работу в новых регионах

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Обучение в вузах МВД сейчас проходят более 130 тысяч будущих полицейских.

Борьба с преступлениями, которые совершают с использованием информационных технологий, противодействие коррупции и терроризму. Владимир Колокольцев в ходе заседания общественного совета назвал важнейшие задачи выпускников вузов в системе МВД. По словам министра, сейчас в различных учебных заведениях обучаются свыше ста тридцати тысяч человек. Для некоторых служба будет проходить в особых условиях.

«Особая ответственность возлагается на тех, кто будет служить в новых регионах, в условиях проведения специальной военной операции, обеспечивать правопорядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и на других приграничных территориях, то есть там, где специфика службы требует еще большей самоотдачи», — заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Как отметил глава МВД, у выпускников есть все необходимые знания, а также физическая и огневая подготовка, которая позволит им успешно действовать в любой обстановке.

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Колокольцев назвал важнейшие задачи для выпускников вузов системы МВД

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