Корреспондент «Известий» Еремин получил посмертно ТЭФИ за документальный фильм

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«День добрых дел» — проект Пятого канала — также был удостоен внимания.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня в Большом театре объявляют победителей ТЭФИ. Уже известны итоги в категории «Информационное и общественно-политическое вещание». В числе лучших — «День добрых дел» на Пятом.

Этот проект помогает детям, которые нуждаются в срочном лечении и дарит надежду семьям. И очень важная для нас и наших коллег награда — за документальный фильм об освобождении Авдеевки военкора Семена Еремина. Он погиб в зоне СВО от удара вражеского дрона. Обладателем «Орфея» стал и корреспондент «Известий» Мурад Магомедов. Он получил его за сюжет «Захват аэропорта в Махачкале».

«Не думал, с такими конкурентами и победить — это большого стоит. Хочу сказать спасибо своему телеканалу РЕН ТВ, МИЦ „Известия“, Пятому каналу. Будем и дальше работать!» — поделился со сцены корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Всего же награды главной телепремии страны вручат в 52 номинациях. Сегодня и завтра назовут лучшие развлекательные программы и сериалы.

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