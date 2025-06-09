Три дисциплины, сотни гонщиков и скорость: как прошел фестиваль «Мото Драйв»

Автодром «Игора Драйв» на два дня — 7 и 8 июня — превратился в эпицентр скорости, музыки и адреналина. Проедший фестиваль «Мото Драйв» подарил гостям насыщенную атмосферу с захватывающими гонками, зрелищными трюками и яркими концертами.

В этом году на фестивале были представлены три дисциплины мотоспорта, в которых соревновалось более 400 спортсменов.

Первый этап MMT RGP чемпионата России по мотокроссу был богат эффектными прыжками и жесткой борьбой. Погодные условия заставили пилотов проявить все свое мастерство и постоянно адаптироваться к меняющейся трассе.

Прошел и первый этап чемпионата РФ по шоссейно-кольцевым мотогонкам A5 Motors Motoring 2025. Квалификации прошли при сухой погоде, а вот в воскресенье с утра на трассе шел дождь. Часть заездов состоялась под ливнем, а гонка королевского класса Super bike проходила на подсыхающем асфальте. Пилотам было непросто удержать мотоциклы на трассе, а зрители с восторгом наблюдали за захватывающей борьбой в непростых условиях.

Первый этап Кубка России по фигурному управлению мотоциклом превратился в демонстрацию искусства контроля мотоцикла на малой скорости в ограниченном пространстве.

Но не только лишь борьба на асфальте заставляла зрителей затаить дыхание. Всемирно известный коллектив FMX 13 показал свои самые яркие трюки. У гостей «Мото Драйв» была возможность увидеть обратное сальто на багги — трюк, который на планете исполняют лишь четверо стантрайдеров. Перед гостями выступили звезды стантрайдинга Фома Калинин, Александр Михайлов и Сергей Аглиш.

На «Мото Драйв» в первый раз была представлена зона «Автокультура», посвященная мотоциклам. В экспозиции были классические и редкие модели двухколесной техники. Посетители могли проследить историю американских, японских, итальянских и британских мотоциклов, а также познакомиться с уникальными образцами — кастом-байком ArchKPGT-1, созданным звездой Голливуда Киану Ривзом, и Ducati Desmosedici RR — прототипом MotoGP, адаптированным для дорог общего пользования.

Редкие экземпляры техники не просто украсили зрительскую зону, но и проехали по трассе. В параде приняли участие несколько десятков мотоциклов — от мотороллера Piaggio Vespa и чехословацкой Jawa 350 до разнообразных Triumph и Harley-Davidson.

На протяжении двух дней зрителей заряжали энергией и хорошим настроением — барабанное шоу и выступление духовой кавер-группы. А подытожили оба дня концерты популярных хип-хоп-исполнителей. В субботу ST (Настоящее имя Александр Степанов - Прим. ред.) растряс гостей мощными битами и подарил много ярких эмоций. Воскресную музыкальную программу открыл фирменным петербургским звучанием 10AGE (Настоящее имя Дмитрий Панов - Пим. ред). Хедлайнер второго дня Fudek (Настоящее имя Федор Инсаров - Прим. ред) исполнил хиты, которые любит вся страна!