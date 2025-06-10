За что Ови? Александра Овечкина внесли в украинскую базу «Миротворец»

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 36 0

Украинская база «Миротворец» внесла в свой список Александра Овечкина

За что Ови? Александра Овечкина внесли в украинскую базу «Миротворец»

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Портал является публичным реестром личных данных знаменитостей, которые якобы угрожают национальной безопасности Незалежной.

Российский игрок хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обладатель «вечного рекорда» по количеству забитых шайб в регулярных матчах лиги Александр Овечкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Это следует из данных самого портала.

Ресурс объясняет свое решение о внесении Овечкина в список тем, что, участвуя в международных соревнованиях, он якобы «отбеливал репутацию России». Более того, спортсмена обвиняют якобы в «оправдании агрессии против Украины» среди иностранной аудитории.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе тогдашнего внештатного советника министра внутренних дел Украины. Портал является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Среди российских деятелей культуры на сайте можно найти Сергея Безрукова, Леонида Якубовича, Юрия Куклачева и Сергея Шнурова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уголовное дело возбудят по факту угроз со стороны украинских радикалов в адрес Владимира Мединского и его семьи. В СК заявили, что все причастные будут установлены для последующего привлечения к уголовной ответственности.

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