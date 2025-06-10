За что Ови? Александра Овечкина внесли в украинскую базу «Миротворец»

Портал является публичным реестром личных данных знаменитостей, которые якобы угрожают национальной безопасности Незалежной.

Российский игрок хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обладатель «вечного рекорда» по количеству забитых шайб в регулярных матчах лиги Александр Овечкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Это следует из данных самого портала.

Ресурс объясняет свое решение о внесении Овечкина в список тем, что, участвуя в международных соревнованиях, он якобы «отбеливал репутацию России». Более того, спортсмена обвиняют якобы в «оправдании агрессии против Украины» среди иностранной аудитории.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе тогдашнего внештатного советника министра внутренних дел Украины. Портал является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Среди российских деятелей культуры на сайте можно найти Сергея Безрукова, Леонида Якубовича, Юрия Куклачева и Сергея Шнурова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уголовное дело возбудят по факту угроз со стороны украинских радикалов в адрес Владимира Мединского и его семьи. В СК заявили, что все причастные будут установлены для последующего привлечения к уголовной ответственности.