Ураганный ливень: в Сыктывкаре борются с последствиями ночного шторма

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Ночной шторм е повалил десятки деревьев

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Ураган в Сыктывкаре оставил без света несколько районов.

В Сыктывкаре сейчас устраняют последствия ночного шторма. Дождь шел стеной несколько часов, затопило частные дома и квартиры в многоэтажках. Сильный ветер повалил десятки деревьев, повреждены автомобили, оборваны провода. Сразу в нескольких районах пришлось восстанавливать подачу электричества. Жители делятся в соцсетях яркими кадрами: небо над городом буквально разрезали молнии.

У городских служб будет всего один день передышки. Сегодня относительное затишье, а уже завтра Сыктывкар ожидает новый удар стихии. Синоптики прогнозируют грозу и мощный ливень.

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Ураганный ливень: в Сыктывкаре борются с последствиями ночного шторма

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