Поезд «Аврора» идет на рекорд
Фирменный состав «Аврора» из 18 вагонов отправится из Москвы в Петербург
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Двухэтажная «Аврора» доставит из Москвы в Петербург более полутора тысяч пассажиров.
Из Москвы в Петербург отправится поезд-рекордсмен «Аврора».
Как ожидается, перевезет свыше полутора тысяч человек. Подобного состава в истории нашей страны еще не было! Чтобы разместить всех пассажиров и багаж, потребовалось 18 двухэтажных вагонов. Рекорд торжественно зафиксируют на Московском вокзале сразу по прибытии поезда в Петербург.
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