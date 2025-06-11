Кукуха, белка, крокодил: как медучреждения выбирают себе талисманы

Челябинская психоневрологическая больница № 1 создала собственного цифрового маскота с помощью нейросетей.

В свердловской Областной наркологической больнице открыли голосование за маскота учреждения. В равной борьбе сошлись енот и крокодил. Об этом в своем Telegram-канале заявил главный врач больницы — Антон Поддубный.

Пока в голосовании побеждает крокодил. Также подписчики могут предложить и свой вариант. Некоторые пользователи с юмором подошли к такой голосовалке. По их мнению, талисманом может стать лисица или дельфин.

Один из предложенных образов для маскота свердловской Областной наркологической больницы. Фото: Telegram/Главный нарколог УрФО/anton_podd_ekb

Еще в 2024 году Пермский краевой клинический наркологический диспансер выбрал себе талисманом белочку Виту. Нетрудно догадаться почему.

«Вот и задумался, а не выбрать ли нашей Областной наркологической больнице своего талисмана? Коллеги набросали идеи, кто бы это мог быть, а нейросеть помогла воплотить. Поэтому хочу провести небольшое голосование среди подписчиков… Попробуем воплотить замысел», — сообщил врач.

Символ Пермского краевого наркологическог диспансера — белочка Вита. Фото: ВКонтакте/Пермский краевой наркологический диспансер/pkknd

В своеобразном тренде также поучаствовала Челябинская областная психоневрологическая больница № 1. В преддверии Дня медика учреждение представило своего талисмана — Кукуха. Его разработка проходила с использованием нейросетей. А готовый цифровой образец распечатали на 3D-принтере.

«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный Кукух, это изначально мужчина, мальчик. Я лично сам туда загружал фотографию. Вот этот в белом халате — некое прочтение образа главного врача. Позже появились и другие. Здорово, что у нас это получилось, мы на этом не остановимся», — уточнил Козлов.

Также организация создала серию плюшевых изделий, каждое из которых представляет определенную область деятельности.

Символ Челябинской областной психоневрологической больницы № 1 — Кукух. Фото: Telegram/Главный нарколог УрФО/anton_podd_ekb

Ранее 5-tv.ru рассказывал о запуске новой миссии на Международную космическую станцию (МКС). Для наших космонавтов своеобразным талисманом является песня группы «Земляне».