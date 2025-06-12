«В окружении родных»: Александр Петров с женой поделились фото с крещения сына
Актер Александр Петров с женой крестили сына Федора
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Со своей будущей супругой актер познакомился, как он сам говорит, случайно.
Актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова на днях крестили своего сына Федора. Пара поделилась фотографиями с обряда в социальных сетях.
Таинство провели в храме Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках неподалеку от станции метро «Трубная» в Москве.
«Первые дни лета, насыщенные событиями, в окружении родных и любимых», — поделилась Виктория.
Супруга Петрова поделилась фото, на котором она запечатлена с маленьким Федором на фоне храма. Также на снимке рядом с Викторией стоят ее мама и сестры.
Со своей будущей женой Александр Петров познакомился, как он сам говорит, случайно. До этого актер встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара даже объявила о помолвке, но вскоре актеры расстались. Еще четыре года Петров встречался с актрисой Стасей Милославской, однако и эти отношения завершились разрывом. В сентябре 2023 года Александр встретил Викторию Антонову, которую и взял в жены всего через пару месяцев. 6 апреля у пары родился сын Федор.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова впервые вышли в свет вместе после рождения ребенка. Молодые родители посетили в столице премьеру фильма «Почтарь», где Петров исполнил главную роль.
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