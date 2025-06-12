Пойте и любите! SHAMAN написал зажигательную песню ко Дню России

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 296 0

SHAMAN написал зажигательную песню ко Дню России

SHAMAN написал зажигательную песню ко Дню России

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Автор и исполнитель представит композицию

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил новую песню «Гуляй, Россия!» специально к большому государственному празднику — Дню России. Он не раз своим творчеством доказывал, что песни о Родине могут быть яркими, зажигательными и современными. И сделал это снова.

«Белые березы» и «широкие поля» — самые узнаваемые символы, которые приходят в голову любому русскому человеку при слове Родина. Эти символы переплетаются в песне с не менее важными смыслами — «ты одна на свете, я так люблю тебя». SHAMAN выбрал лучший день для признания в любви к Отечеству!

В основу песни лег цепкий электронный бит, обрамленный акустической гитарой — в главной партии она задает тон и настроение всей композиции. Присутствуют также народные распевы гласных в конце слов. Они почти не заметны, но дополняют смысловую составляющую текста, широту русских просторов и русской души.

«Не бывает много песен о Родине. К счастью, сейчас их появляется все больше и больше. Россия достойна того, чтобы о ней слагали песни: добрые, искренние, духоподъемные и, конечно, веселые. Нам важно ощущать единство в любви к нашей стране, такой же безусловной, как любовь детей к своей матери. Пойте о России! Любите Россию! И она обязательно ответит вам взаимностью», — рассказал SHAMAN.

Впервые песня прозвучит на концерте ко Дню России на Красной площади. Песня SHAMAN «Гуляй, Россия» уже доступна на цифровых музыкальных платформах.

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