Группа российских военнослужащих вернулась из плена ВСУ в рамках обмена

Группа российских военных возвращена с территорий, которые находятся под контролем киевского режима. Взамен Россией были переданы бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, сейчас они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Обмен военнопленными между Украиной и Россией произошел в рамках договоренностей, которые были достигнуты во время переговоров в Стамбуле. Помощник президента РФ Владимир Мединский ранее сообщил, что 12 июня стороны проведут также срочные санитарные обмены тяжелоранеными пленными с линии фронта.

К слову, Минобороны РФ подтверждает готовность к проведению ежедневных обменов военнопленными в соответствии с графиком, согласованным в Стамбуле. Украинская сторона же, по данным нашего оборонного ведомства, к проведению обменов в ежедневном режиме не готова. Своей позицией по данному Киев фактически срывает график обменов, договоренность о котором была достигнута в ходе российско-украинских переговоров 2 июня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мединский сообщил о передаче тел военнослужащих между странами. По его словам, Россия вернула Украине 1212 тел боевиков ВСУ. Киевский режим передал 27 погибших бойцов ВС РФ.

Примечательно, что Киев практически сорвал обмен телами — несколько дней рефрижераторы с погибшими боевиками ВСУ прождали у места обмена, пока украинская сторона не приезжала их забирать и не давала никакой конкретики, когда сделает это.