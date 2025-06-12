Глобальный сбой популярных интернет-сервисов зафиксировали по всему миру

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Наличие проблем подтвердили представители Роскомнадзора.

Глобальный сбой популярных интернет сервисов зафиксировали по всему миру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во всем мире пользователи заявили о массовом сбое в работе популярных интернет-сервисов, включая экосистему Google (Cloud, Drive, Meet, Gmail, YouTube и др.). Также наблюдались проблемы с Amazon, Spotify, Discord, Snapchat и другими. Соответствующие данные обнаружил сервис Downdetector. Представители корпорации Google прокомментировали ситуацию, отметив, что обрабатывают сигналы о неполадках в экосистеме.

«Мы уже изучаем сообщения о проблемах в работе сервисов Gmail, Календарь Google, Google Chat, Google Cloud Search, Google Документы, Google Диск, Google Meet, Задачи Google и Google Voice и скоро поделимся более подробной информацией», — официально заявили в компании.

В конце дня, в 22:30 по московскому времени, в Google сообщили, что инженеры устранили почти все проблемы, кроме связанных с Google Meet.

О сложностях доступа к ChatGPT рассказали также представители компании OpenAI. Кроме того, сотрудники Роскомнадзора, к которым обратились журналисты «Известий», подтвердили сбои в функционировании ряда сервисов, в том числе Google, Twitch и Cloudflare. На их неисправность были поданы жалобы от пользователей по всему миру, в частности из Германии, Болгарии, Испании и России.

Предварительно, источником всех проблем стал сбой на зарубежной инфраструктуре сервисов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Госдума приняла закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:24
Триколор на фоне: Захарова подметила «российские» краски в видеообращении Зеленского
0:11
«Редко хвалю, мне стеснительно»: Айза похвасталась успехами детей в школе на Бали
23:48
Глобальный сбой популярных интернет-сервисов зафиксировали по всему миру
23:27
Игрушечная империя: как Лабубу сделали основателя Pop Mart одним из богатейших людей Китая
23:07
Цымбалюк-Романовская простила экс-жену Джигарханяна Татьяну Власову за критику
22:48
Более 70 тысяч человек посетили концерт ко Дню России на Красной площади

Сейчас читают

Рожденную и брошенную матерью в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию
«Я хочу от тебя детей!»: SHAMAN спустился к зрителям во время концерта на Красной площади
О таком мечтала каждая: культовые платья из романтических комедий нулевых
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025