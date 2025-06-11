Госдума приняла закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса

Он объединить в себе функции мессенджера, Госуслуг и других цифровых сервисов.

Госдума сегодня приняла законопроект о создании национальной цифровой платформы. Это значит, что в нашей стране появится единый многофункциональный сервис, объединяющий в себе функции мессенджера и Госуслуг. Но главное преимущество — полная безопасность, то есть всегда можно увидеть, от кого сообщение: реального человека, ведомства или же афериста.

«Мы подразумеваем, что к сервису можно будет, при прохождении соответствующих проверок и процедур, подключать самые разные сервисы. Все возможные, сервисы доставки, сервисы маркетплейсов. Но мы не изобретаем велосипед, мы прекрасно понимаем, что вот такие экосистемы национальные уже пользуются популярностью за рубежом, по этому пути пошли Япония, Корея, Китай, там вот за счет интеграции уникальных государственных услуг и возможностей люди предпочитают именно национальные мессенджеры, потому что там удобнее, а главное — безопаснее», — заявил председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Создатели обещают, что регистрация в сервисе будет чуть дольше, но зато одно приложение вместо трех или четырех отдельных.