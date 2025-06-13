Дима Билан стал официальным послом музыкального конкурса «Интервидение-2025»

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 30 0

Мероприятие обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий года.

Дима Билан стал официальным послом музыкального конкурса «Интервидение-2025»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Заслуженный артист России Дима Билан назначен послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Об этом сообщили организаторы проекта в своем Telegram-канале.

Как подчеркивается в публикации, Билан — артист с большим международным опытом и внушительной армией поклонников, неоднократно представлявший Россию на сценах мирового уровня. В рамках конкурса он будет не только вдохновлять участников, но и формировать общее настроение мероприятия, поддерживая артистов и привлекая внимание зрителей.

«Дима будет поддерживать участников, задавать тон и вдохновлять миллионную аудиторию по всему миру», — сказано в сообщении.

Решение о проведении международного конкурса «Интервидение» было принято президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий указ глава государства подписал 3 февраля.

«Интервидение-2025» станет важной площадкой для межкультурного диалога и творческого сотрудничества. В конкурсе примут участие представители 20 стран. Мероприятие обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий года, объединивших исполнителей со всего мира на российской сцене.

В этом году Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный публике под псевдонимом SHAMAN. Как ранее сообщал 5-tv.ru, исполнитель уже представил композицию, с которой выйдет на сцену международного музыкального конкурса. Автором текста и музыки выступил известный продюсер и композитор Максим Фадеев — один из ведущих деятелей российской музыкальной индустрии.

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