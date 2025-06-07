«Музыка Фадеева неземная!»: SHAMAN представил песню для «Интервидения»

В белом костюме под волшебные звуки артист появился на многоуровневой сцене «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

Любовь в новой песне SHAMAN и Максима Фадеева «Прямо в сердце» сносит на своем пути все, стирает сомнения, страх, боль, оставляя светлую надежду. О главной премьере этого лета и деталях яркого номера, впервые представленного на Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА», в материале 5-tv.ru.

«Я уверен, что песня затронет сердце каждого, кто был в зале! Сердце каждого, кто был влюблен, любил и любит! Музыка Максима Фадеева уникальна, она неземная, безграничная, с нашим русским размахом. Я очень верю в эту песню!» — признался эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru заслуженный артист РФ.

Автор слов и музыки для песни, которую SHAMAN представит от России на конкурсе «Интервидение — 2025» — мэтр отечественной музыкальной индустрии Максим Фадеев. Он создал произведение ослепительной красоты, в которой словно художник запечатлел душевную боль неразделенной любви. Всеобъемлющая грусть расставания в музыке плотно переплетается с сильным текстом, в котором каждый человек буквально кожей чувствует оглушающую силу слова «нет». Динамический контраст куплета и припева песни с космической скоростью уносит страдающее сердце во Вселенную, позволяя ему прикоснуться к вечности.

Голос SHAMAN стал последним пазлом, который соединил все части музыкальной картины маэстро, — яркий, многогранный, сильный, способный в одном куплете отразить и глубокое отчаяние, и еще не угасшую надежду. В этой песне голос SHAMAN раскрывается с незнакомой стороны — Максим Фадеев смог раскрыть новые грани диапазона артиста.

Сценография выстроена таким образом, что фигура SHAMAN в белом костюме (даже стойка микрофона белая — Прим. ред.) выглядит сияющей звездой во Вселенной.

На сцене кроме SHAMAN находится бэк-вокал и группа музыкантов, в числе которых виолончелисты. Музыкальный контраст куплета и припева усиливают многоуровневая сцена и сценический дизайн. Холодные темно-синие и фиолетовые цвета космоса в момент — словно взрыв сверхновой — сменяются на теплые — красный, розовый, сияющий белый.

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