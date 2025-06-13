ВС РФ освободили три населенных пункта в Сумской области и ДНР

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 43 0

В Минобороны рассказали о успехах российской армии.

ВС РФ освободили три населенных пункта в Сумской области и ДНР

Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС

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Российские военные освободили Яблоновку в Сумской области, а также населенные пункты Коптево и Комар в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за последнюю неделю Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов по важным пунктам военной инфраструктуры на Украине.

Уничтожены военные аэродромы, радиолокационные станции, цеха производства и места хранения дронов, а также пункты расположения националистов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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