Многодетная мать в наркотическом опьянении устроила смертельное ДТП в Приморье

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 79 0

Теперь женщина будет отбывать наказание в колонии-поселения.

Многодетная мать в наркотическом опьянении устроила смертельное ДТП в Приморье

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Михайловский районный суд признал виновной женщину, которая будучи в состоянии наркотического опьянения, села за руль и совершила лобовое столкновение со встречным грузовиком, что повлекло за собой гибель человека. Как известно, кроме потерпевшего, в фуре находился малолетний ребенок, который получил серьезную черепно-мозговую травму.

Следствие установило, что виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП) стала женщина, арендовавшая легковой автомобиль для путешествия со своими тремя детьми, а также знакомым. В какой-то момент она отвлеклась от дороги. После чего и произошло столкновение со встречным грузовиком.

Дети и мужчина, находившиеся в автомобиле виновницы аварии, не были пристегнуты. Они отделались легкими ушибами. Сильнее всех пострадал четырехлетний сын женщины. Он также, как и малолетний пассажир другого участника аварии, получил травму голову.

В ходе расследования полиция установила, что на момент столкновения в крови подсудимой были следы синтетического наркотического средства. В ходе допроса женщина не стала скрывать и призналась в употреблении запрещенных веществ.

«Михайловским районным судом подсудимой по п.„а» ч.4 ст. 264 УК РФ назначено наказание — шесть лет шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселения», — сообщает в своем Telegram-канале Объеденная пресс-служба судебной системы Приморского края.

Также женщине назначено дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на два с половиной года, которое ей предстоит понести с момента отбытия основного наказания.

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