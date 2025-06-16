Правительство России выделило 20 миллиардов на развитие промышленности

Правительство России направит дополнительные 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности. Эти деньги пойдут на льготные займы для еще 50 предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Продолжаем постоянно формировать новые возможности для отечественных предприятий, подписано распоряжение о выделении 20 млрд рублей Фонду развития промышленности, у которого уже около двух тысяч проектов и полтриллиона рублей инвестиций», — заявил Мишустин.

По его словам, новое финансирование поможет запустить новые производственные линии, создать более тысячи рабочих мест и дать дополнительный импульс отечественной промышленности.

Решение — часть стратегии, которую ранее обозначил президент Владимир Путин: развивать высокотехнологичное производство и стимулировать создание рабочих мест в регионах. Правительство для этого продолжит использовать самые разные инструменты — от прямых инвестиций до адресной поддержки предприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин заявил о необходимости создания условий для прорыва науки в РФ.