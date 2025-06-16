Правительство России выделило 20 миллиардов на развитие промышленности

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Новое финансирование поможет создать более тысячи рабочих мест.

Правительство России выделило 20 млрд рублей Фонду развития промышленности

Фото: © РИА Новости/ Дмитрий Астахов

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Правительство России направит дополнительные 20 миллиардов рублей Фонду развития промышленности. Эти деньги пойдут на льготные займы для еще 50 предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Продолжаем постоянно формировать новые возможности для отечественных предприятий, подписано распоряжение о выделении 20 млрд рублей Фонду развития промышленности, у которого уже около двух тысяч проектов и полтриллиона рублей инвестиций», — заявил Мишустин.

По его словам, новое финансирование поможет запустить новые производственные линии, создать более тысячи рабочих мест и дать дополнительный импульс отечественной промышленности.

Решение — часть стратегии, которую ранее обозначил президент Владимир Путин: развивать высокотехнологичное производство и стимулировать создание рабочих мест в регионах. Правительство для этого продолжит использовать самые разные инструменты — от прямых инвестиций до адресной поддержки предприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин заявил о необходимости создания условий для прорыва науки в РФ.

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