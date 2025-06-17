Подпольный бордель обнаружили в Самаре

При обыске нелегального заведения нашли наркотики и крепкий алкоголь, которым торговали без лицензии.

Несколько представительниц древнейшей профессии задержали в подпольном борделе Самары. Он работал под видом обычного спа-салона в многоэтажке и не давал жизни соседям. Клиенты, которые круглосуточно приходили на «сеансы массажа», нередко устраивали очень бурные вечеринки.

При обыске оперативники обнаружили десятки бутылок с крепким алкоголем и запрещенные вещества. Почему интим-салон долгое время работал безнаказанно — расскажет корреспондент «Известий» Тимур Солдатиков.

Это заведение открыто 24 часа в сутки. Его двери распахиваются перед любым желающим войти внутрь.

Работать тут привыкли практически в полной темноте, поэтому зажигать свет приходится сотрудникам полиции.

Среди работников заведения, которое позиционирует себя как массажный спа-салон, в основном молодые девушки. Правда, вместо массажных столов они используют двуспальные кровати, а вместо медицинского халата носят кружевное белье.

Чтобы понять, почему у сотрудниц такой откровенный дресс-код, достаточно посмотреть меню заведения. Трудно представить, как массаж связан с программами «Сосулька» и «Выстрел по желанию». Девушки явно не хотят отвечать по этому поводу на вопросы полицейских.

Эту женщину зовут Регина Быценко, она — администратор спа-салона. Ее дерзкое общение с сотрудниками полиции объяснимо. По нашей информации, муж Быценко — действующий сотрудник ГАИ Самарской области. Уверенность руководителя в том, что она сможет избежать уголовной ответственности, начинает пропадать, когда в заведении при обыске находят наркотики.

Черная бухгалтерия также не осталась без внимания полицейских. Согласно найденным расчетным листам, заведение за двое суток заработало около 150 тысяч рублей.

Помимо этого, стражи порядка изъяли несколько десятков бутылок алкоголя, который здесь продавали без лицензии. А сотрудниц доставили в отдел, где на них составили протоколы.

«В отношении пяти девушек собраны материалы о совершении правонарушений в сфере общественной нравственности и здоровья населения, ответственность за которые предусмотрены статьей 6.11 КоАП РФ», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Александр Курбатов.

Пока полицейские ищут организатора массажного салона с незаконными услугами, заведение закрыли. А жители многоэтажки, где оно располагалось, впервые за долгое время проведут ночь в тишине.