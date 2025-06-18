«Отек Квинке или анафилактический шок»: врач предостерегла об опасности комаров

У некоторых людей укусы насекомых могут вызвать аллергию.

С приходом летнего сезона на улице все чаще можно встретиться с комарами. Но их назойливый писк и «чесотка» после укусов — не единственные проблемы, которые могут доставить насекомые. Врач-эксперт медицинской лаборатории Александра Филева рассказала URA.RU об угрозе, которую таят в себе укусы комаров.

При нормальной реакции организма симптоматика — зуд и покраснение — становятся незаметными уже на следующий день. Но встречается и аллергия. В медицинской среде такую реакцию на укусы комаров называют «кулицидозом».

Если человек склонен к аллергической реакции на укус комара, то ему не сложно будет заметить сильное покраснение, зуд, сыпь, волдыри и отек, который может достигать десяти сантиметров в диаметре и более.

Эксперт предупредила, что в некоторых случаях можно наблюдать даже отек Квинке, крапивницу по всему телу или даже анафилактический шок.

Чаще более серьезная реакция на укусы встречается у детей, так как их кожа более чувствительна, а иммунная система не до конца сформирована.

Чтобы легче справляться с аллергией следует иметь при себе антигистаминные препараты, блокирующие вещества, которые могли стать причиной появления реакции. И конечно, всегда лучше лишний раз обратиться к врачу.

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