«Отек Квинке или анафилактический шок»: врач предостерегла об опасности комаров

Укус комара при наличии аллергии может вызвать отек Квинке
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Robert Kalb
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У некоторых людей укусы насекомых могут вызвать аллергию.
С приходом летнего сезона на улице все чаще можно встретиться с комарами. Но их назойливый писк и «чесотка» после укусов — не единственные проблемы, которые могут доставить насекомые. Врач-эксперт медицинской лаборатории Александра Филева рассказала URA.RU об угрозе, которую таят в себе укусы комаров.
При нормальной реакции организма симптоматика — зуд и покраснение — становятся незаметными уже на следующий день. Но встречается и аллергия. В медицинской среде такую реакцию на укусы комаров называют «кулицидозом».
Если человек склонен к аллергической реакции на укус комара, то ему не сложно будет заметить сильное покраснение, зуд, сыпь, волдыри и отек, который может достигать десяти сантиметров в диаметре и более.
Эксперт предупредила, что в некоторых случаях можно наблюдать даже отек Квинке, крапивницу по всему телу или даже анафилактический шок.
Чаще более серьезная реакция на укусы встречается у детей, так как их кожа более чувствительна, а иммунная система не до конца сформирована.
Чтобы легче справляться с аллергией следует иметь при себе антигистаминные препараты, блокирующие вещества, которые могли стать причиной появления реакции. И конечно, всегда лучше лишний раз обратиться к врачу.
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