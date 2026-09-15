Не рано и не поздно: когда сажать чеснок, чтобы головки выросли крупными

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Опытные садоводы знают, как собрать по-настоящему богатый урожай.

Когда нужно сажать чеснок чтобы головки выросли большими

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Чтобы головки чеснока выросли большими, его нужно сажать после 25 сентября

Размер головки чеснока зависит от даты его посадки. Об этом говорится в статье 7Дней.ru.

Очень часто неопытные садоводы сталкиваются с одной и той же проблемой: чеснок вырастает мелким или вовсе гниет в земле. При этом дачники, у которых стаж чуть побольше, знают два главных фактора, влияющих на размер головки. Первый — грунт, а второй — дата посадки.

Так, для начала нужно правильно подготовить землю. За две-три недели до посадки чеснока следует внести на грядки перепревший компост и золу, а за три-пять дней — пролить их специальным раствором, который предотвратит распространение грибковых инфекций. Это может быть как медный купорос, так и фитоспорин.

Но самое главное, как уверяют садоводы, — дата посадки. Чеснок лучше всего сажать после 25 сентября. При этом затягивать с этим не стоит. То есть завершить все работы нужно до первых заморозков — начала октября.

Еще один важный момент — глубина посадки чеснока. Саженец должен находиться на пяти-шести сантиметрах под землей. После посадки желательно «укрыть» будущий урожай: можно слегка присыпать грунт опилками или торфом.

Ранее садовод-блогер Светлана Самойлова поделилась рецептом идеального компоста.

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