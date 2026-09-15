Примирение в подарок? Как принц Гарри отпраздновал 42-летие после возвращения Британию

Принц Гарри отпраздновал 42-летие в США

Несмотря на свое возвращение в Британию, принц Гарри встретил свой 42-й день рождения вдали от королевского двора — в США, где уже несколько лет живет вместе с супругой Меган Маркл и детьми. Об этом сообщило Fox News.

Очередная личная дата герцога Сассекского прошла на фоне сохраняющихся разногласий с королевской семьей: отношения с отцом, королем Карлом III, и старшим братом, принцем Уильямом, по-прежнему остаются одной из самых обсуждаемых тем британской монархии.

Как Гарри отметил 42-й день рождения

Свой 42-й день рождения принц Гарри отметил в США в кругу семьи и близких людей. После переезда из Великобритании он предпочитает не устраивать публичные торжества и проводит личные даты вдали от внимания прессы.

Главными людьми в его новой жизни остаются Меган Маркл и дети пары — принц Арчи и принцесса Лилибет. Семья живет в Калифорнии, где Гарри пытается сохранить более частный образ жизни, чем тот, который был у него во время выполнения королевских обязанностей.

При этом день рождения вновь оказался поводом для обсуждения отношений Гарри с родственниками. Несмотря на отдельные контакты с членами семьи, полноценного примирения между герцогом Сассекским и королевским домом пока не произошло.

Фото: www.globallookpress.com/Josh Stanyer

Как Гарри отмечал дни рождения после переезда в США

После переезда в США формат дней рождения принца Гарри заметно изменился. Если раньше его личные даты проходили в окружении королевской семьи и сопровождались большим вниманием британской прессы, то после 2020 года он стал отмечать их гораздо более закрыто.

Первый день рождения после ухода из королевской жизни Гарри встретил в 2020 году. Ему исполнилось 36 лет. К этому моменту он и Меган Маркл уже объявили об отказе от выполнения официальных обязанностей и начали строить новую жизнь в США. Праздник прошел в семейной обстановке — рядом с супругой и сыном Арчи.

В 2021 году Гарри отметил 37-летие уже после рождения дочери Лилибет. Этот период совпал с серьезным кризисом в отношениях с королевской семьей: за несколько месяцев до этого супруги дали знаменитое интервью Опре Уинфри, в котором рассказали о проблемах внутри дворца.

В 2022 году 38-й день рождения Гарри оказался связан с тяжелыми событиями для всей королевской семьи. За неделю до его дня рождения, 8 сентября, умерла королева Елизавета II. Гарри приехал в Великобританию вместе с Меган и участвовал в траурных мероприятиях, однако сам праздник прошел на фоне национального траура.

Однако в 2024 году на 40-летие Гарри внимание привлекло то, что королевская семья впервые за несколько лет публично поздравила его. Сообщение от дворца многие восприняли как осторожный знак возможного улучшения отношений.

Фото: globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Возвращение Гарри в Британию

Ранее король Карл III направил письмо британским чиновникам и представителям организаций, чтобы уточнить статус Гарри и Меган после их отказа от королевских обязанностей и возвращения в Великобританию.

В документе было подтверждено, что герцог и герцогиня Сассекские остаются членами королевской семьи, но не являются работающими представителями монархии. Они сохраняют титулы, однако не выполняют официальные обязанности от имени короны.

Сегодня принц Гарри находится между двумя мирами. В США он построил собственную жизнь с Меган Маркл и детьми, но его имя по-прежнему связано с британской монархией.

Его дни рождения больше не проходят как государственные события, а отношения с родственниками остаются сложными. Однако редкие встречи и отдельные публичные жесты показывают, что связь между сторонами полностью не исчезла.

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