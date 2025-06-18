Достаточно одного взгляда: в Пулково начали тестировать посадку на рейс по биометрии

Безбарьерный проход по такой системе заработает во всех аэропортах страны уже к 2030 году.

Максимально быстрой будет регистрация на рейс. В главной воздушной гавани Петербурга пассажирам скоро не потребуется паспорт. Чтобы пройти контроль, достаточно будет предъявить лицо и ладонь.

Аэропорт Пулково стал участником пилотного проекта. Проверка по биометрии обещает сократить очереди и повысить безопасность. За этим будет следить искусственный интеллект. О том, как воспользоваться новой системой, расскажет корреспондент «Известий» Виктория Кожушная.

Безбумажный, быстрый и безопасный сценарий перемещения. В ближайшем будущем в аэропортах исчезнут очереди. Один взгляд в камеру сократит для пассажиров Пулково формальные процедуры.

В будущем пройти проверку без паспорта смогут пассажиры внутренних рейсов, которые заранее зарегистрировались в Единой биометрической системе. Для этого необходимо будет всего лишь отсканировать QR-код посадочного талона и посмотреть в терминал. Данные поступают в единую биометрическую систему через портал «Госуслуги» или банки. Пока новый сервис в Пулково запустили в пилотном режиме.

«Мы очень рады, во-первых, что нас отобрали в этот проект. Потому что отбирали два аэропорта. И мы первые, кто это сделали. И по этапам сейчас вы увидите тестирование. А до конца вся технология и регуляторика должна быть отработана к ноябрю-декабрю месяцу. Более того, наши коллеги при СБТ предложили не только биометрию по лицу, что классикой является, они также предложили суперпрорывное решение — по ладошке», — говорит гендиректор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

Ладонь — новая модальность. В будущем ее будут использовать как второй фактор защиты. От идеи с записью речи решили отказаться.

«Потому что в отличие от голоса тут мы с вами находимся в помещении аэропорта, где очень громко. Не поможет второй фактор использовать ее для защиты, в том числе при оказании услуг», — говорит гендиректор центра биометрических технологий оператора Единой биометрической системы Владислав Поволоцкий.

Уже сейчас более 60% пассажиров внутренних рейсов Петербурга готовы использовать биометрию для ускорения проверок перед рейсом.

— Это занимает меньше времени на регистрацию. Это как-то индивидуально. Если у тебя биометрия зарегистрирована в базу данных: раз — ты быстро прошел. Меньше времени это занимает.

— Я не пробовала, но мне кажется, это будет прям здорово. Мы только рады будем, серьезно.

Есть и те, кто против подобных экспериментов. Ирина Шмидт из немецкого городка Вертхайм консервативна в этом вопросе — предпочитает старый формат. Уверена, что и пожилых людей это новшество насторожит.

«Нет, мы не пробовали. У нас тоже такого в стране нет. Поэтому такого мы не пробовали еще. Но дигитализация, я считаю, это — нет. Я против», — высказала свое мнение Ирина.

Безбарьерный проход по биометрии заработает во всех воздушных гаванях страны уже к 2030 году. Параллельно можно будет пройти паспортный контроль у специалистов аэропорта.

Прежде всего это касается пассажиров с детьми. Уменьшит ли количество работников введение новых технологий — в Пулково пока не подсчитали, но уверены, что это будет экономически выгодно.