Мороженое и здоровье печени: как сохранить вкус и не навредить организму

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Диетолог Дианова: лучшего выбирать мороженое на растительной основе

Десерт с подвохом. Диетолог Дианова пояснила, вредит ли мороженое печени

Фото: 5-tv.ru

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Высокое содержание жиров и сахара делает любимый десерт калорийным.

Мороженое — десерт, без которого трудно представить лето. Его любят почти все, но польза этого продукта сомнительна. Высокое содержание жиров и сахара делает мороженое калорийным, а при частом употреблении оно может привести к ожирению, диабету 2 типа и сердечно-сосудистым заболеваниям. Диетолог Нурия Дианова рассказала aif.ru, что полностью отказываться от мороженого не нужно, но подход к питанию должен быть осознанным.

Натуральное мороженое без заменителей молочного жира производится из молока, сливок и сливочного масла. Оно содержит насыщенные жиры и трансжиры, которые при частом употреблении могут повышать риск заболеваний печени. Именно поэтому специалисты рекомендуют есть такое мороженое не чаще одного-двух раз в месяц.

Альтернативой может стать мороженое с ЗМЖ. Современные заменители производятся безопасными методами — фракционированием и переэтерификацией. Такие технологии позволяют снизить содержание насыщенных жиров и холестерина, а также увеличить долю полезных ненасыщенных кислот. При этом в продукте сохраняется молочный белок, необходимый организму. В этих десертах нет вредных трансизомеров, которые обычно образуются при гидрогенизации.

Другой вариант — выбирать мороженое на растительной основе: с кокосовым, соевым или ореховым молоком и сливками. В нем тоже должны быть жиры, иначе пострадают вкус и текстура, но в этом случае можно сократить калорийность без вреда для здоровья. Такой подход снижает нагрузку на печень и уменьшает риски, связанные с хроническими заболеваниями.

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