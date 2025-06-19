Политик добавил, что Кишинев навязывает народу ложные европейские ценности.

Петербургский форум традиционно становится площадкой и для политических дискуссий. Среди гостей студии «Известий» — лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. Политик рассказал, как власти в Кишиневе навязывают своему народу ложные европейские ценности. А враждебные настроения против России, которые раздувают власти страны, ведут население к бедности.

«Вы можете дружить с теми, кто вам за последние 20 лет сделал так, что у вас энергоносители стали в семь-десять раз дороже, где инфляция стала сумасшедшая, где уровень жизни упал, где социальных программ нет. Или вы можете дружить с Россией, с которой у вас есть огромное историческое прошлое, у вас есть сумасшедший рынок для товаров, у вас есть абсолютная перспектива в получении доступа к дешевым энергетическим ресурсам и так далее», — отметил лидер молдавского оппозиционного политблока «Победа».

Илан Шор также подчеркнул, что власти Молдавии пытаются изолировать главу Гагаузии Евгению Гуцул за ее независимую политику. Методы действующего президента страны Санду он назвал незаконными.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».