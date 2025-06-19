Владимир Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином

Лидеры РФ и КНР обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Москва и Пекин уверены, что ситуация вокруг иранской ядерной программы не имеет силового решения. Обе стороны считают, что конфликт можно решить только дипломатическим путем. Об этом Владимир Путин говорил по телефону с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, разговор носил дружеский характер.

Оба лидера условились, что дадут команды соответствующим ведомствам. В ближайшие дни проведут плотные контакты и обменяются информацией.