Владимир Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином
Президент РФ провел телефонный разговор с председателем КНР
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
Лидеры РФ и КНР обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
Москва и Пекин уверены, что ситуация вокруг иранской ядерной программы не имеет силового решения. Обе стороны считают, что конфликт можно решить только дипломатическим путем. Об этом Владимир Путин говорил по телефону с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, разговор носил дружеский характер.
Оба лидера условились, что дадут команды соответствующим ведомствам. В ближайшие дни проведут плотные контакты и обменяются информацией.
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