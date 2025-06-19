Сонеты Шекспира исполнили в рамках проекта «Вечера в Английском зале»

Мероприятие состоялось в Доме музыки Санкт-Петербурга.

Избранные сонеты английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира исполнили в Доме музыки Санкт-Петербурга. Музыкально-поэтический вечер «Тебе природой красота дана…» прошел в рамках цикла «Вечера в Английском зале».

Насладиться проникновенной и чувственной интерпретацией произведений Шекспира можно было в Английском зале Алексеевского дворца.

Для слушателей сонеты на виолончели исполнил народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин. Часть для фортепиано сыграл лауреат международных конкурсов Андрей Телков. А продекламировал строки великого поэта народный артист России Николай Буров.

«Вечера в Английском зале» — серия камерных концертов, которые проводятся в Санкт-Петербургском Доме музыки с 2011 года. Выступлениям в рамках проекта добавляет богатое убранство Алексеевского дворца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что победители международных конкурсов выступили в Доме музыки в Петербурге. Они сыграли сочинения мировых композиторов Шопена, Шумана, Пуленка и Даэлли.