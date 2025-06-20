В ралли «Шелковый путь» примут участие 5 экипажей команды «КАМАЗ-мастер»

Штрумовать сибирские дороги, горные перевалы Алтая, монгольские степи и пустыню Гоби готовится прославленная команда «КАМАЗ-мастер». Меньше месяца остается до начала грандиозного международного ралли-марафона «Шелковый путь».

Уникальная гонка стартует в Иркутске. За десять дней участникам предстоит преодолеть пять тысяч шилометров.

Пилоты называют «Шелковый путь» — более захватывающей и сложной гонкой, чем знаменитый «Дакар». Поэтому подготовке уделяют самое пристальное внимание. За тренировкой наших спортсменов наблюдал корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Моторы ревут, земля дрожит, кругом клубы пыли. Это «КАМАЗ-мастер»!

Даже тренировки у участников ралли «Шелковый путь» — зрелищные и опасные. Такие заезды готовят экипажи к самым сложным ситуациям на реальной трассе, помогают сэкономить часы при прохождении крутых виражей, спусков и подъемов где-нибудь у берегов Байкала или на алтайских перевалах. Но для этого, как говорят пилоты, нужно сначала научиться доверять машине, не бояться грязи и не поддаваться эмоциям.

«Для КАМАЗа, для грузовиков, чем хуже трасса, тем лучше. Чем сложнее, тем больше борьбы, тем интереснее», — отмечает Дмитрий Сотников, пилот команды «КАМАЗ-мастер».

В 2015-м по счету международном ралли-марафоне примут участие пять грузовых экипажей «КАМАЗ-мастер».

Это не просто грузовик — это стальной зверь! Под капотом — до 1000 лошадей. Вес — под десять тонн. Но не думайте, что это неповоротливый гигант. За счет продуманной конструкции и суперпрочной подвески многотонная машина буквально летает над кочками. Ну, почти… Спасает надежный каркас — мы внутри в полной безопасности! И вся эта махина несется со скоростью до 140 км/ч. По бездорожью.

Официальный старт ралли «Шелковый путь» дадут 12 июля в Иркутске. Уже в начале пути — сразу в гору, на перевал. Потом — извилистые сибирские дороги. Затем — монгольские степи, камни и жесткая тряска. Далее — Гоби. Около 100 километров чистых дюн. И финиш — в горах Алтая. В общей сложности, проехать придется почти пять тысяч километров, две с половиной тысячи из них — скоростные опасные спецучастки. До конца обычно доходят не все.

Но настрой у всех боевой. Команды проверили силы, продумали стратегию, все готовы к старту. Пилот Антон Шибалов настроен на победу.

«Конкуренция на сегодняшний день гораздо выше, чем, наверное, на Дакаре, потому что мы даже на том же чемпионате России, на „Шелковом пути“, имеем таких соперников, как команду МАЗ. „Урал“ уже подтягивается очень сильно. ГАЗ тоже — ребята, с каждым годом растут», — говорит участник заезда.

Ралли «Шелковый путь» — это не просто гонка. Это маленькая жизнь длиной в две недели. На пределе возможностей — человеческих и технических. Кто в итоге покорит пески Гоби и первым финиширует в Горно-Алтайске — узнаем уже скоро. Гонка точно будет жаркой!