«Мужчина является главным»: Хилькевич встала на защиту оскандалившегося Гогунского

Звезда сериала «Универ» считает, что ее коллегу неправильно поняли.

Актриса Анна Хилькевич встала на защиту своего коллеги по сериалу «Универ» Виталия Гогунского после того, как он сделал ряд спорных заявлений о женщинах. В интервью телеканалу «360» она рассказала, что знает актера уже много лет и считает, что его слова были вырваны из контекста.

В недавнем интервью Гогунский раскритиковал феминизм и привел в пример идеи из «Домостроя», советуя женщинам воздерживаться от общения с мужьями, когда у них плохое настроение. В противном случае Гогунский посоветовал представительницам прекрасного пола «ходить грустить в сад». После этого в сети актера стали обвинять в женоненавистничестве.

Хилькевич, комментируя ситуацию, заявила, что понимает, что хотел сказать Гогунский, особенно его фразу о том, что женщина должна быть в хорошем настроении при муже. По ее мнению, он говорил об ответственности за семейный климат.

«Для меня мужчина является главным, а я — женщина и отвечаю за настроение дома. Думаю, это и пытался донести Виталик», — сказала Хилькевич.

Однако не все представители отечественного шоу-бизнеса разделяют мнение Гогунского. Певица Виктория Дайнеко, например, предложила самому актеру изолироваться от общества, окружив себя исключительно теми людьми, которые постоянно прибывают в приподнятом настроении.