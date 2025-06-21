«Мужчина является главным»: Хилькевич встала на защиту оскандалившегося Гогунского

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 56 0

Хилькевич встала на защиту оскандалившегося Гогунского

Хилькевич встала на защиту оскандалившегося Гогунского

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Звезда сериала «Универ» считает, что ее коллегу неправильно поняли.

Актриса Анна Хилькевич встала на защиту своего коллеги по сериалу «Универ» Виталия Гогунского после того, как он сделал ряд спорных заявлений о женщинах. В интервью телеканалу «360» она рассказала, что знает актера уже много лет и считает, что его слова были вырваны из контекста.

В недавнем интервью Гогунский раскритиковал феминизм и привел в пример идеи из «Домостроя», советуя женщинам воздерживаться от общения с мужьями, когда у них плохое настроение. В противном случае Гогунский посоветовал представительницам прекрасного пола «ходить грустить в сад». После этого в сети актера стали обвинять в женоненавистничестве.

Хилькевич, комментируя ситуацию, заявила, что понимает, что хотел сказать Гогунский, особенно его фразу о том, что женщина должна быть в хорошем настроении при муже. По ее мнению, он говорил об ответственности за семейный климат.

«Для меня мужчина является главным, а я — женщина и отвечаю за настроение дома. Думаю, это и пытался донести Виталик», — сказала Хилькевич.

Однако не все представители отечественного шоу-бизнеса разделяют мнение Гогунского. Певица Виктория Дайнеко, например, предложила самому актеру изолироваться от общества, окружив себя исключительно теми людьми, которые постоянно прибывают в приподнятом настроении.

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