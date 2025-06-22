По словам певца, очередной обмен колкостями произошел в общем чате участников «Фабрики звезд».

Певец Прохор Шаляпин поставил на место продюсера Виктора Дробыша. Об этом он заявил в беседе с ведущей и экспертом по профайлингу Лидией Кутузовой.

По словам исполнителя, очередной обмен колкостями случился в общем чате участников «Фабрики звезд». Началось все якобы с того, что Виктор Дробыш позволил себе нелестно высказаться в сторону Шаляпина. Прохор, как он признается, не смог сдержаться и поставил своего оппонента на место.

«Иди ты на фиг! Я не считаю тебя авторитетом, ты для меня не котируешься. Вон из моей жизни!», — процитировал себя же Шаляпин.

Прохор Шаляпин и Виктор Дробыш знакомы несколько десятилетий. Их сотрудничество прекратилось аж 18 лет назад. Однако конфликты между ними происходят с завидной регулярностью. При этом, по мнению Шаляпина, инициатор ссоры всегда — Дробыш.

Например, совсем недавно продюсер заявил, что у Прохора могут быть психологические проблемы. По мнению певца, «бывший соратник» постоянно цепляет его. Также исполнитель искренне не понимает, почему продюсер не может от него отстать.

Накал страстей между бывшими партнерами порой доходит до предела, это может даже закончиться дракой.

«Извините, но здесь уже мое мужское начало берет верх, хочется просто врезать. Прям хочется взять его за грудки, поднять — и об стену!», — добавил певец.

Прохор Шаляпин и Виктор Дробыш познакомились в 2006-м на шестом сезоне «Фабрики звезд», где Прохор занял четвертое место. В тот год наставником был именно Дробыш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин загремел в больницу. Причина — вкусная еда.