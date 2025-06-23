Зарыли топор войны? Бузова помирилась с Давой

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 42 0

Телеведущая провела душевную беседу с блогером и его женой.

Зарыли топор войны: Бузова помирилась с Давой

Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

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Тема:
Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова увиделась и помирилась с бывшим возлюбленным — блогером Давидом Манукяном (псевдоним DAVA). С ним и его женой, певицей Мари Краймбрери, телеведущая встретилась на сольном концерте Димы Билана в Москве, пишет 7Дней.ru,

Бузова вела непринужденный диалог и поздравила пару с пополнением в семье. Также известно, что Ольга обняла Мари и что-то ей сказала, но что именно — осталось за кадром.

Телеведущая в первый раз увиделась с молодыми родителями на публике и лично поздравила с рождением малыша. Ранее она делилась с журналистами тем, что рождение детей — это прекрасно.

О прибавлении в звездной семье стало известно 19 мая. Дава и Мари сообщили, что впервые стали родителями, спустя несколько месяцев после свадьбы. Изначально у влюбленных не складывались отношения, но у них получилось сблизиться. 

Бузова состояла в отношениях с Манукяном менее двух лет. Певица делилась, что была влюблена по-настоящему. Известно, что на съемках реалити-шоу «Сокровища императора», в котором артистка была ведущей, блогер снова пробовал оказать знаки внимания по отношению к Ольге, но она решительно ему отказала, не захотев возвращаться в прошлое.

Ранее 5-tv.ru писал как Бузова и народный артист России Филипп Киркоров проявляли романтические чувства друг к другу на концерте Димы Билана.

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