Между ними химия? Бузова устроила горячие игры с Киркоровым на концерте Билана

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 165 0

Ольга Бузова облизала пальцы Филиппу Киркорову на концерте Димы Билана

Ольга Бузова устроила странные интимные игрища с Филиппом Киркоровым на концерте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Ольга Бузова

Парочка целовалась у всех на виду.

Народный артист РФ Филипп Киркоров и певица Ольга Бузова во время концерта заслуженного артиста РФ Димы Билана устроили необычные игры друг с другом. Пара вела себя непринужденно и не обращала внимания на косые взгляды рядом сидящих. Об этом стало известно из распространившихся видео в Telegram-каналах.

Сначала Ольга удивила поклонников неожиданно дружелюбным общением с бывшим возлюбленным, артистом Давой и его супругой, певицей Мари Краймбрери. Вопреки прошлым интервью, где Бузова нелестно отзывалась о Даве, на этот раз она улыбалась, поздравила пару с рождением ребенка и продемонстрировала полное равнодушие к былым обидам.

Позже внимание публики переключилось на ее взаимодействие с Киркоровым. Бузова и поп-король почти не отходили друг от друга: наслаждались шоу, обменивались кокетливыми жестами, а в один момент — заснятый на видео — даже поцеловались. Кадры мгновенно разлетелись по соцсетям, вызвав шквал комментариев: от восторга до недоумения.

«Они прикалываются или это правда?» — гадают пользователи.

Одни уверены: между артистами вспыхнула настоящая любовь, другие — что все это часть продуманного пиар-хода.

Интересно, что еще в прошлом году экстрасенс Лина Джебисашвили предсказала Бузовой скорую встречу с «тем самым» мужчиной и рождение дочери. А сам Киркоров не скрывает, что хотел бы вновь стать отцом, но — только с любимым человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ.

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